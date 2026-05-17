Handbuch für Kriegsfall verärgert Kubaner

Der „Leitfaden für Familien zum Schutz vor einem militärischen Angriff“ empfiehlt, einen Rucksack mit Lebensmitteln und Medikamenten bereitzuhalten sowie sich bei Luftalarm sofort an einen sicheren Ort zu begeben. „Mit demselben Eifer und derselben Disziplin, mit denen wir uns auf die Bewältigung von Katastrophen vorbereitet haben, müssen wir uns darauf vorbereiten, Leben zu schützen, falls der Feind uns militärisch angreift“, heißt es in der Einleitung. Bei einem Angriff werde sich die sozialistische Karibikinsel zwar entschlossen verteidigen. Ein Großteil der Bevölkerung, darunter Kinder und ältere Menschen, würde jedoch nicht an den möglichen Kämpfen teilnehmen und müsste deshalb gemäß den Richtlinien geschützt werden.