Regierung zieht Agrardiesel-Vergütung vor

Wie berichtet, plant die Regierung die Wiedereinführung des Agrardiesels für 2027 und 2028, um die Landwirtschaft zu entlasten. Doch diese Pläne müssen nun wegen des Iran-Krieges adaptiert werden. Die Auszahlungen sollen nun um ein Jahr vorgezogen werden, teilte das Landwirtschaftsministerium in einer Aussendung am Sonntag mit.