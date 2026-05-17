Männergruppen im Kinderbecken: Eltern besorgt

„Eine Dame hat blöde Kommentare bekommen“

„Die sind einfach via Notausgang aus dem Außenbereich rein, was ja eigentlich verboten ist, und haben sich bei den Stufen hingelegt oder im Wasser treiben lassen“, erzählt eine Grazerin, die mit ihren Enkelkindern baden wollte, der „Krone“. „Ich hab‘ die Kinder dann natürlich nicht mehr planschen lassen. Eine Dame ist dennoch mit ihrer Tochter geschwommen und hat dann von der Gruppe blöde Kommentare bekommen.“