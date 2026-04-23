Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Gefragte „Superkraft“?

Firma sucht Mitarbeiter mit Autismus oder AD(H)S

Leben
23.04.2026 16:18
Autismus, AD(H)S und Co. gelten aktuell als „heiße Währung“ am Arbeitsmarkt.
Autismus, AD(H)S und Co. gelten aktuell als „heiße Währung“ am Arbeitsmarkt.(Bild: Justlight - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Sind Autismus und AD(H)S schon bald gefragte „Superkräfte“ am Arbeitsmarkt? Immer mehr Unternehmen suchen gezielt nach neurodivergenten Mitarbeitern, die „anders denken“ und damit als besonders wertvoll gelten.

0 Kommentare

Störungsbild oder Superkraft? Immer mehr Unternehmen suchen gezielt nach neurodivergenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Gehirn von der Norm abweicht – beispielsweise am Autismus-Spektrum. Der Grund: Ihnen werden Fähigkeiten zugeschrieben, die vor allem in der Tech-Branche besonders wertvoll sind. Dazu zählen etwa eine ausgeprägte Fähigkeit zur Mustererkennung, hohe Detailgenauigkeit, starke Konzentration sowie analytisches und logisches Denken.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Leben
23.04.2026 16:18
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Juwelier der Stars
Jacob Arabo bringt Glamour und Luxus nach Wien
Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian &amp; Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie ...
Sooooo verliebt!
Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück
Folge von Donnerstag
Wir sitzen nicht still und bewegen uns gemeinsam
Ex‑Topmodel im Talk
Dany Michalski: Zwischen Glanz, Krisen & neuem Mut
Im Interview analysiert IHS-Chef Bonin die wirtschaftliche Lage Österreichs und warnt vor den ...
Message, Macht, Medien
Bonin zu Sparbudget: „Geht nicht ohne Schmerzen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
166.227 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
150.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
129.951 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1584 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1066 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
960 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Leben
Kunden aufgepasst!
Verunreinigung: Spar ruft Tagliatelle zurück
Krone Plus Logo
Gefragte „Superkraft“?
Firma sucht Mitarbeiter mit Autismus oder AD(H)S
Krone Plus Logo
Handel mit Peptiden
Gefährlicher Trend hat „Wolverine“ zum Vorbild
Folge von Donnerstag
Wir sitzen nicht still und bewegen uns gemeinsam
Krone Plus Logo
Achten Sie darauf
So gelingt Ihr Jobwechsel ohne Verluste und Sorgen

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf