Firma sucht Mitarbeiter mit Autismus oder AD(H)S

Störungsbild oder Superkraft? Immer mehr Unternehmen suchen gezielt nach neurodivergenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Gehirn von der Norm abweicht – beispielsweise am Autismus-Spektrum. Der Grund: Ihnen werden Fähigkeiten zugeschrieben, die vor allem in der Tech-Branche besonders wertvoll sind. Dazu zählen etwa eine ausgeprägte Fähigkeit zur Mustererkennung, hohe Detailgenauigkeit, starke Konzentration sowie analytisches und logisches Denken.