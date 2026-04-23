FPÖ sauer: „SPÖ keine Partei des Volkes“

Wie berichtet, war der Betrieb der NGO, die sich für Opfer von Rassismus und Gewalt im Internet einsetzt, aufgrund eines Förderstopps des Familienministeriums gefährdet. Am Montag war bekannt geworden, dass das Ministerium von Claudia Bauer (ÖVP) die Förderung nicht mehr genehmigt. Bauers Ressort begründete den Schritt mit Einsparungsnotwendigkeiten und verwies auf die Pläne der Bundesregierung bezüglich einer Neuausrichtung der Förderungslandschaft in Österreich und der Vermeidung von Mehrfachförderungen. Vizekanzler Andreas Babler und Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (beide SPÖ)kündigten dann am Mittwochnachmittag an, dass mit Mitteln aus deren Ressorts in Höhe von jeweils 150.000 Euro die Finanzierung der Anti-Rassismus-Beratungsstelle ZARA für das Jahr 2026 gesichert sei.