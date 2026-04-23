Bande suchte gezielt nach alten Schätzen: Razzia!

Die Bande soll in unterschiedlicher Zusammensetzung mit Metalldetektoren nach alten Kulturgütern gesucht haben, um diese später zu verkaufen. Sogar Unterwassererkundungen wurden vorgenommen. Auf die Spur der Gruppe kamen die Ermittler, weil bei zwei Tatverdächtigen im Juni 2025 eine Vielzahl von Objekten gefunden wurde.