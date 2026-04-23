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Brandstiftung in Schule: Polizei liegt Video vor

Oberösterreich
23.04.2026 17:07
Über dieses Loch in der Tür war der Brand gelegt worden.
Über dieses Loch in der Tür war der Brand gelegt worden.(Bild: FOTOKERSCHI / FEUERWEHR ANSFELDEN)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Die zertrümmerte Eingangstür der Mittelschule 1 in Ansfelden ließ sofort auf einen mutwilligen Akt schließen. Seit einer Bombendrohung sind dort Überwachungskameras und Bewegungsmelder installiert. Der Stadtchef beruft nun für Freitag einen Sicherheitsgipfel mit Polizei und Feuerwehr ein.

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Es war der Schulwart, der am Donnerstag um 5.53 Uhr früh den Brand in der Mittelschule 1 in Haid entdeckt und sofort Alarm geschlagen hatte. Vier Feuerwehren mit mehr als drei Dutzend Einsatzkräften setzten sich daraufhin in Bewegung. „Auch ich bin informiert worden, hab’ mich in mein Auto gesetzt und bin der Feuerwehr nachgefahren“, erzählt Christian Partoll, Bürgermeister der Stadtgemeinde Ansfelden.

Dank der frühzeitigen Alarmierung gelang es den Einsatzkräften dann rasch, den Brand einzudämmen. Der Schaden scheint aber dennoch beträchtlich. „Das Gebäude war großflächig verraucht und verrußt und musste behördlich gesperrt werden. An einen Schulunterricht war daher nicht zu denken“, erklärt der Stadtchef.

Stadtchef Christian Partoll ist besorgt.
Stadtchef Christian Partoll ist besorgt.(Bild: Stadtgemeinde Ansfelden)

Benachrichtigung via Schul-App
Die 150 betroffenen Schüler hätten mittels Schul-App erfahren, dass der Unterricht am Donnerstag ausfällt und am Freitag auf Distance-Learning umgestellt wird. „Kommende Woche werden für sie aber Ersatzräumlichkeiten in der benachbarten Volksschule und der MS 2 zur Verfügung stehen“, informiert Partoll.

Aufgrund des Umstandes, dass die Scheibe der Eingangstür zertrümmert war, wird seitens der Polizei nun in Richtung Brandstiftung ermittelt. Über das klaffende Loch dürfte ein Brandsatz eingebracht worden sein.

Danke eines großen Feuerwehreinsatzes konnte Schlimmeres verhindern.
Danke eines großen Feuerwehreinsatzes konnte Schlimmeres verhindern.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Nach einer Bombendrohung im Mai 2025 war die MS 1 inzwischen aber mit Videokameras und Bewegungsmeldern aufgerüstet worden. „Das könnte für die Ermittlungen hilfreich sein“, hofft der Bürgermeister, der für Freitag einen gemeinsamen Sicherheitsgipfel mit Polizei, Feuerwehr und Schulleitung angesetzt hat. Partoll: „Wir können und werden jetzt sicher nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.“

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