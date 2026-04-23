Brandstiftung in Schule: Polizei liegt Video vor

Es war der Schulwart, der am Donnerstag um 5.53 Uhr früh den Brand in der Mittelschule 1 in Haid entdeckt und sofort Alarm geschlagen hatte. Vier Feuerwehren mit mehr als drei Dutzend Einsatzkräften setzten sich daraufhin in Bewegung. „Auch ich bin informiert worden, hab’ mich in mein Auto gesetzt und bin der Feuerwehr nachgefahren“, erzählt Christian Partoll, Bürgermeister der Stadtgemeinde Ansfelden.