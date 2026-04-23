Abend zwischen Sperma-Check und Schnabel-Logik

Hightech-Stall und tiefgekühlte Tradition

Spannend wird es beim „Tatort Tierseuche“. Hier erfährt man, wie Erreger erkannt und eingedämmt werden. Im „digitalen Stall“ liefern Computer Daten darüber, wie es Kühen und Schweinen wirklich geht, noch bevor der Landwirt ein Wehwehchen sieht. Sogar für die Fortpflanzung wird es futuristisch. Das „Samenbanking“ für Noriker-Pferde zeigt, dass der Erhalt alter Rassen heute im Tiefkühlfach bei optimierter Kryotechnik entschieden wird.

Lange Nacht der Forschung

Wer also wissen will, wie moderne Medizin, Landwirtschaft und Tierwohl zusammenspielen, ist in der Vetmeduni richtig. Der Eintritt ist frei, der Erkenntnisgewinn – auch über den eigenen „Haustiger“ – unbezahlbar.