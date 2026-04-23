„Als Kür“: NEOS wollen zwei Milliarden mehr sparen

„Wasserzins“ als Spaltpilz

Streit gibt es auch zwischen dem Land Vorarlberg und dem Bund. Anlass ist der geplante günstigere Strompreis für die Industrie, zu dessen Finanzierung die Energiewirtschaft zur Kasse gebeten werden soll. Ein angedachter Wasserzins, also eine Abgabe für Wasserkraftwerke, ist da im Gespräch. Es geht um 250 Millionen Euro. Die Wasserkrafterzeuger sind großteils in Länderhand. Mit einem Wasserzins würde ein Teil der Gewinne an den Bund abfließen. Ob die Abgabe so kommt, ist nicht gesagt. Kritik daran gibt es schon. Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner, ÖVP, spricht im „Ö1“ gar von einem Anschlag auf die Finanzen des Westens.