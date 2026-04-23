Nationalrat beschloss Wohnschirm bis 2029

Auf diese Weise soll Obdachlosigkeit verhindert werden. Bis 2029 werden nun jährlich 28 Millionen Euro in die Hand genommen. Zuletzt habe man noch 4000 Menschen vor einer Delogierung bewahren können, sagte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Das Verhindern von Delogierungen verhindere auch hohe Kosten von Obdachlosigkeit, ergänzte NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser. Ähnlich äußerte sich Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). Bisher habe 40.000 Menschen durch den Wohnschirm geholfen werden können. Die Hälfte der Fälle war schon in Räumungsverfahren.