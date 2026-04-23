Theron kommt oben ohne Bluse zur „Apex“-Premiere 

Was für ein Auftritt! Hollywood-Star Charlize Theron hat bei der Premiere ihres neuen Netflix-Actionthrillers „Apex“ im legendären Paris Theatre in New York für den Hingucker des Abends gesorgt.
Die Oscarpreisträgerin erschien in einem mutigen Dior-Outfit, das sofort alle Blicke auf sich zog: eine offen getragene schwarze Jacke aus der Dior-Winterkollektion 2026 – ohne Bluse, ohne Top. Dazu eine elegante Hose und ein weißer Faltenkragen, dessen lange Bänder bis über die Taille reichten.
Ein Look, der selbst in der Mode-Metropole New York für hochgezogene Augenbrauen sorgte.
Unangefochtene Modeikone
Theron, seit 20 Jahren Dior-Botschafterin und das Gesicht des Kultduftes J’adore, setzte mit dem Auftritt ein klares Statement: Stil, Selbstbewusstsein, Starpower. Abgerundet wurde der Look mit Dior-Schmuck und einem kräftigen roten Lippenstift, der den Glamour-Faktor endgültig auf Anschlag drehte.
Auf dem roten Teppich posierte die Schauspielerin souverän – und ließ keinen Zweifel daran, dass sie auch mit 50 noch zu den unangefochtenen Mode-Ikonen Hollywoods gehört.
„Hormonelle Albträume“ zu Hause
Dass sie zu Hause Ärger mit ihren Töchtern hat, sah man Theron an dem Abend nicht an! „Kaum komme ich zur Tür rein, werde ich fertig gemacht“, erzählte die Oscarpreisträgerin im Podcast „New Heights“.
Die elf und 14 Jahre alten Mädchen seien „zu hormonellen Albträumen“ geworden, klagte Theron scherzhaft übertreibend. „Gestern Morgen wollt ihr, dass ich mit euch kuschele, und jetzt schreit ihr mich an, weil ich das Licht angemacht habe?“
„Ob ich das überlebe“
Theron sagte, dass dieses Verhalten ihren Adoptivtöchtern „im Leben sicher sehr zugutekommen“ könnte – „aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe“. Theron hatte beide Mädchen als alleinstehende Frau adoptiert und sich bewusst für das Leben als Single-Mutter entschieden.
Die in Südafrika geborene Schauspielerin spielte in Filmen wie „Mad Max: Fury Road“, „Atomic Blonde“, „Bombshell – Das Ende des Schweigens“ und „Kaltes Land“ mit. 2004 bekam sie für ihre Rolle in dem Film „Monster“ den Oscar als beste Hauptdarstellerin.
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