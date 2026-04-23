1000 demonstrierten gegen den NÖ-Gesundheitsplan

Hexenkessel-Stimmung vor dem Landhaus

Die Richtung des Protestmarsches war klar: Man brauche keine Abgeordneten, die über die Köpfe und Regionen hinweg entscheiden. In Niederösterreich halte man zusammen, weder Gmünd noch andere würden alleine dastehen. Man fordere Neuverhandlungen. Als die Menschenmenge auf den Platz mit den ständigen Rufen: „Hört zu, hört zu, hört zu“, entwickelte sich kurz eine Hexenkesselstimmung, bis sich die Demonstranten wieder beruhigten und der Kundgebung der Initiativen gegen Gesundheitsplan lauschten. Einige Sprecher der Initiativen erklärten die großen Probleme, die der neue Gesundheitsplan des Landes in ihren Regionen auslöse. Zu jeder Initiative wurde solidarisch applaudiert und abschließend sogar die Landeshymne gesungen.