Verunreinigung: Spar ruft Tagliatelle zurück

Rattengift in HiPP-Glas: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Unterdessen laufen die Ermittlungen nach dem Fund eines mit Rattengift belasteten Babynahrungsgläschens der Marke HiPP in einer burgenländischen Spar-Filiale auf Hochtouren. Ein zweites gesuchtes Glas stammt aus derselben Filiale in Eisenstadt. Obwohl Polizisten zuletzt gezielt Familien mit Kleinkindern aus der Umgebung ansprachen, ist es bisher nicht aufgetaucht. Zuvor wurden bereits alle burgenländischen Spitäler, Alters- und Pflegeeinrichtungen sowie Kindergärten und -krippen kontaktiert. Auch die ungarischen Behörden sind informiert, falls das Glas von Personen aus dem Grenzgebiet gekauft wurde.