Verunreinigung: Spar ruft Tagliatelle zurück

Wegen einer möglichen mikrobiologischen Verunreinigung von Tagliatellen mit Ei der Marke S-BUDGET hat die Lebensmittelkette Spar einen Produktrückruf ausgerufen.
Betroffen sind Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24. März 2028. Diese sind laut Konzern bereits aus dem Verkehr genommen worden. Nun sind Kundinnen und Kunden aufgefordert, im Falle eines Kaufs der betroffenen Ware, diese „im nächstgelegenen Spar-, Eurospar- sowei Interspar-Martk sowie Maximarkt zurückzugeben. Der Kaufpreis wird natürlich auch ohne Kassabon rückerstattet.
Rattengift in HiPP-Glas: Ermittlungen laufen auf Hochtouren
Unterdessen laufen die Ermittlungen nach dem Fund eines mit Rattengift belasteten Babynahrungsgläschens der Marke HiPP in einer burgenländischen Spar-Filiale auf Hochtouren. Ein zweites gesuchtes Glas stammt aus derselben Filiale in Eisenstadt. Obwohl Polizisten zuletzt gezielt Familien mit Kleinkindern aus der Umgebung ansprachen, ist es bisher nicht aufgetaucht. Zuvor wurden bereits alle burgenländischen Spitäler, Alters- und Pflegeeinrichtungen sowie Kindergärten und -krippen kontaktiert. Auch die ungarischen Behörden sind informiert, falls das Glas von Personen aus dem Grenzgebiet gekauft wurde.
Die deutschen Behörden ermitteln in dem Fall weiter wegen des Verdachts der versuchten Erpressung des Babykostherstellers. In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden bisher insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Der Rückruf der Hipp-Produkte bei Spar war in der Nacht auf Samstag öffentlich geworden. Hinweise hatte es konkret zum Artikel Hipp „Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel“ 190 Gramm gegeben. Vorsorglich nahmen auch andere Supermärkte das Produkt aus dem Verkauf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.