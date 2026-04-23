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Sooooo verliebt!

Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück

Society International
23.04.2026 14:32
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

DAS NEUE TRAUM-PAAR der High Society zeigte sich intim wie nie: Formel-1-Pilot Lewis Hamilton (41) und die 45-jährige Stilikone Kim Kardashian baden an der kalifornischen Küste im Liebesglück – und das, obwohl der Pazifik an dieser Stelle nur 17 Grad hatte ...

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An der Küste von Malibu wurden die Reality-Queen und der Rennfahrer jetzt beim ausgelassenen Planschen im Pazifik erwischt. Was sofort auffällt: Diese Nähe ist kein Zufall! Immer wieder suchen sie den Körperkontakt, lachen, umarmen sich, schauen sich tief in die Augen. Szenen, die eindeutig zeigen: Hier ist mehr als nur ein Flirt im Gange.

Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian & Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie verliebt ...
Heiße Liebesbilder aus Malibu: Kim Kardashian & Lewis Hamilton – jetzt zeigen wir, wie verliebt sie wirklich sind(Bild: www.PPS.at)

Und obwohl das Wasser mit rund 17 Grad alles andere als warm ist, geht es zwischen den beiden richtig heiß her. Kardashian schlingt die Arme um Hamilton, die beiden kommen sich immer wieder ganz nah. Am Strand kann auch er die Hände nicht von ihr lassen, zieht sie an sich, genießt jede Sekunde mit ihr.

Bilder wie aus einem Liebesfilm
Die Bilder wirken wie aus einem Liebesfilm – und bestätigen, was Insider schon länger berichten: Zwischen Kim und Lewis knistert es gewaltig.

Hamilton kann seine Hände kaum von Kardashian lassen!
Hamilton kann seine Hände kaum von Kardashian lassen!(Bild: www.PPS.at)

Dabei hat diese Romanze eine Vorgeschichte! Erste Gerüchte tauchten bereits im Februar auf, als die beiden gemeinsam beim Super Bowl gesichtet wurden. Kurz darauf folgte ein gemeinsamer Trip nach Tokio, dann ein geheimer Festival-Besuch beim Coachella, wo sie – gut getarnt – zusammen feierten.

Spätestens seit einem  Dinner-Date im Edel-Restaurant Nobu Malibu war klar: Die beiden verbringen jede freie Minute miteinander. Hamilton chauffierte Kardashian sogar in seinem Luxuswagen vor – ein Auftritt wie aus Hollywood.

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Und es geht offenbar noch weiter: Insider berichten von romantischen Trips nach England und Paris. Kardashians Familie soll den Formel-1-Star bereits ins Herz geschlossen haben.

Jetzt zeigen die neuen Strand-Bilder, was Worte kaum ausdrücken können: Kim ist verliebt – und Lewis offensichtlich auch.

Zwei Superstars, ein gemeinsames Glück – und eine Liebesgeschichte, die gerade erst richtig Fahrt aufnimmt.

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