Kardashian und Hamilton baden vor Malibu in Glück

DAS NEUE TRAUM-PAAR der High Society zeigte sich intim wie nie: Formel-1-Pilot Lewis Hamilton (41) und die 45-jährige Stilikone Kim Kardashian baden an der kalifornischen Küste im Liebesglück – und das, obwohl der Pazifik an dieser Stelle nur 17 Grad hatte ...
An der Küste von Malibu wurden die Reality-Queen und der Rennfahrer jetzt beim ausgelassenen Planschen im Pazifik erwischt. Was sofort auffällt: Diese Nähe ist kein Zufall! Immer wieder suchen sie den Körperkontakt, lachen, umarmen sich, schauen sich tief in die Augen. Szenen, die eindeutig zeigen: Hier ist mehr als nur ein Flirt im Gange.
Und obwohl das Wasser mit rund 17 Grad alles andere als warm ist, geht es zwischen den beiden richtig heiß her. Kardashian schlingt die Arme um Hamilton, die beiden kommen sich immer wieder ganz nah. Am Strand kann auch er die Hände nicht von ihr lassen, zieht sie an sich, genießt jede Sekunde mit ihr.
Bilder wie aus einem Liebesfilm
Die Bilder wirken wie aus einem Liebesfilm – und bestätigen, was Insider schon länger berichten: Zwischen Kim und Lewis knistert es gewaltig.
Dabei hat diese Romanze eine Vorgeschichte! Erste Gerüchte tauchten bereits im Februar auf, als die beiden gemeinsam beim Super Bowl gesichtet wurden. Kurz darauf folgte ein gemeinsamer Trip nach Tokio, dann ein geheimer Festival-Besuch beim Coachella, wo sie – gut getarnt – zusammen feierten.
Spätestens seit einem Dinner-Date im Edel-Restaurant Nobu Malibu war klar: Die beiden verbringen jede freie Minute miteinander. Hamilton chauffierte Kardashian sogar in seinem Luxuswagen vor – ein Auftritt wie aus Hollywood.
Und es geht offenbar noch weiter: Insider berichten von romantischen Trips nach England und Paris. Kardashians Familie soll den Formel-1-Star bereits ins Herz geschlossen haben.
Jetzt zeigen die neuen Strand-Bilder, was Worte kaum ausdrücken können: Kim ist verliebt – und Lewis offensichtlich auch.
Zwei Superstars, ein gemeinsames Glück – und eine Liebesgeschichte, die gerade erst richtig Fahrt aufnimmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.