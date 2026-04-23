Wird es Zeit, Timmy von seinem Leid zu erlösen?

Ihre Meinung ist gefragt!

Haben Sie noch Hoffnung, dass Timmy befreit werden kann und er sich körperlich erholt? Oder sehen Sie jeden weiteren Rettungsversuch bereits als Tierquälerei an? Welche Aspekte müssen bei der Frage, ob der Wal getötet werden soll, Ihrer Meinung nach in die Entscheidung einfließen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!