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Wird es Zeit, Timmy von seinem Leid zu erlösen?

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23.04.2026 17:00
Die Helfer haben ihren Rettungsplan angepasst, um den Buckelwal Timmy aus der Bucht zu bekommen.
Die Helfer haben ihren Rettungsplan angepasst, um den Buckelwal Timmy aus der Bucht zu bekommen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf, Krone KREATIV)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Schon seit 24 Tagen versuchen Rettungsteams, den gestrandeten Wal zu befreien und in tieferes Gewässer zu führen. Eine neue Strategie könnte nun doch sein Weg in die Freiheit sein, der gesundheitliche Zustand ist jedoch kritisch. Könnte es also inzwischen an der Zeit sein, Timmy von seinem Leid zu erlösen? Teilen Sie Ihre Meinung dazu in den Kommentaren!

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Der körperliche Zustand des Wals bleibt bei aller Hoffnung auf eine Rettung jedoch besorgniserregend: Neben einer Hautkrankheit weist das Tier drei Verletzungen auf dem Rücken auf – laut Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD), „wahrscheinlich durch Schraubenbewegungen“ verursacht – sowie einen Kratzer an der Seite.

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie noch Hoffnung, dass Timmy befreit werden kann und er sich körperlich erholt? Oder sehen Sie jeden weiteren Rettungsversuch bereits als Tierquälerei an? Welche Aspekte müssen bei der Frage, ob der Wal getötet werden soll, Ihrer Meinung nach in die Entscheidung einfließen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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