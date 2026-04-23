Mordversuch mit Wodka-Flasche: 15 Jahre Haft

Der 26-Jährige selbst bestritt eine Tötungsabsicht. Er sprach dabei sogar von einer Notwehrhandlung. Zusätzlich wurde dem Syrer auch Suchtgift-Delikte angelastet: Er soll für eine Drogenbande mehrere Kilo Kokain bei sich gebunkert, und damit zum großangelegten Suchgifthandel beigetragen haben. Auch hier leugnete der Syrer den Vorwurf. Nach drei Verhandlungstagen in dem Fall verkündete der Geschworenensenat am Donnerstagnachmittag das einstimmige Urteil: schuldig wegen versuchten Mordes und 15 Jahre Freiheitsstrafe. Nicht rechtskräftig.