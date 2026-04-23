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Syrer (26) verurteilt

Mordversuch mit Wodka-Flasche: 15 Jahre Haft

Salzburg
23.04.2026 17:39
Urteilsverkündung im Schwurgerichtssaal in Salzburg.
Urteilsverkündung im Schwurgerichtssaal in Salzburg.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein Syrer (26) attackierte Anfang November 2025 ein türkisches Bruderpaar vor einem Halleiner Lokal: Mit einer abgebrochenen Glasflasche stach er auf eines der beiden Opfer ein. Laut Anklage soll er auch beim Kokain-Handel mitgemischt haben. Einstimmig verurteilten ihn die Geschworenen am Donnerstag wegen versuchten Mordes.

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Bereits beim ersten Verhandlungstag Mitte März im Salzburger Landesgericht betonte die Staatsanwältin: „Es ist nur ein glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebt hat.“ Versuchter Mord lautete der Vorwurf gegen einen Syrer (26) nach einer blutigen Schlägerei, die sich am 8. November vor einem Lokal in Hallein abgespielt hat. An jenem Abend geriet der 26-Jährige beim Feiern mit einem türkischen Bruderpaar in Streit. Die Fäuste flogen rasch.

Tatwaffe aus Lokal geholt
Nachdem die Lage eigentlich beruhigt war, ging der Angeklagte erneut ins Lokal, griff nach einer Wodkaflasche und schlug diese auf den Hinterkopf eines Kontrahenten (33). Danach stach er mit der abgebrochenen Glasflasche zu: in den Gesichts- und Halsbereich des 35-jährigen Opfers.

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Der 26-Jährige selbst bestritt eine Tötungsabsicht. Er sprach dabei sogar von einer Notwehrhandlung. Zusätzlich wurde dem Syrer auch Suchtgift-Delikte angelastet: Er soll für eine Drogenbande mehrere Kilo Kokain bei sich gebunkert, und damit zum großangelegten Suchgifthandel beigetragen haben. Auch hier leugnete der Syrer den Vorwurf. Nach drei Verhandlungstagen in dem Fall verkündete der Geschworenensenat am Donnerstagnachmittag das einstimmige Urteil: schuldig wegen versuchten Mordes und 15 Jahre Freiheitsstrafe. Nicht rechtskräftig.

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