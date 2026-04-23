Mordversuch mit Wodka-Flasche: 15 Jahre Haft

Ein Syrer (26) attackierte Anfang November 2025 ein türkisches Bruderpaar vor einem Halleiner Lokal: Mit einer abgebrochenen Glasflasche stach er auf eines der beiden Opfer ein. Laut Anklage soll er auch beim Kokain-Handel mitgemischt haben. Einstimmig verurteilten ihn die Geschworenen am Donnerstag wegen versuchten Mordes.
Bereits beim ersten Verhandlungstag Mitte März im Salzburger Landesgericht betonte die Staatsanwältin: „Es ist nur ein glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebt hat.“ Versuchter Mord lautete der Vorwurf gegen einen Syrer (26) nach einer blutigen Schlägerei, die sich am 8. November vor einem Lokal in Hallein abgespielt hat. An jenem Abend geriet der 26-Jährige beim Feiern mit einem türkischen Bruderpaar in Streit. Die Fäuste flogen rasch.
Tatwaffe aus Lokal geholt
Nachdem die Lage eigentlich beruhigt war, ging der Angeklagte erneut ins Lokal, griff nach einer Wodkaflasche und schlug diese auf den Hinterkopf eines Kontrahenten (33). Danach stach er mit der abgebrochenen Glasflasche zu: in den Gesichts- und Halsbereich des 35-jährigen Opfers.
Der 26-Jährige selbst bestritt eine Tötungsabsicht. Er sprach dabei sogar von einer Notwehrhandlung. Zusätzlich wurde dem Syrer auch Suchtgift-Delikte angelastet: Er soll für eine Drogenbande mehrere Kilo Kokain bei sich gebunkert, und damit zum großangelegten Suchgifthandel beigetragen haben. Auch hier leugnete der Syrer den Vorwurf. Nach drei Verhandlungstagen in dem Fall verkündete der Geschworenensenat am Donnerstagnachmittag das einstimmige Urteil: schuldig wegen versuchten Mordes und 15 Jahre Freiheitsstrafe. Nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.