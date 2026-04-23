Urteil für Kinderschänder regt auf: Gesetzeslücke?

Die Empörung über das Urteil für einen 52-jährigen Syrer, der in Wien ein sechsjähriges Mädchen in die Wohnung lockte und es dort vergewaltigte, ist groß: Nur viereinhalb Jahre Haft. Die Ursache ist im Strafgesetzbuch zu finden, das in einem wesentlichen Punkt keine Strafverschärfung vorsieht.