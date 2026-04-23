Drama in den Bergen
58-jährige Polin stirbt nach Bärenangriff
Ein dramatischer Vorfall in den Bergen im Südosten Polens: Eine 58-jährige Frau ist am Donnerstag bei einem Bärenangriff ums Leben gekommen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen.
Die Frau wurde in der bergigen Umgebung des Dorfes Plonna von einem Bären attackiert. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr erklärte unter Berufung auf den Notruf des Sohnes der Frau, dass es zu dem Angriff gekommen sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der schwer verletzten 58-Jährigen feststellen.
Seltene, aber gefährliche Begegnungen
In Polen leben laut offiziellen Daten aus dem Jahr 2024 rund 100 Braunbären. Der Großteil der Tiere – etwa 80 – hält sich in der Bergregion Bieszczady auf, wo sich auch der aktuelle Vorfall ereignete. Braunbären erreichen ein durchschnittliches Alter von rund 50 Jahren und können etwa 300 Kilogramm wiegen.
Angriffe auf Menschen sind jedoch selten. Der letzte tödliche Zwischenfall dieser Art ereignete sich laut örtlichen Medien im Jahr 2014.
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