58-jährige Polin stirbt nach Bärenangriff

Die Frau wurde in der bergigen Umgebung des Dorfes Plonna von einem Bären attackiert. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr erklärte unter Berufung auf den Notruf des Sohnes der Frau, dass es zu dem Angriff gekommen sei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der schwer verletzten 58-Jährigen feststellen.