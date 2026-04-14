Warum schlafen meine Hände und Füße manchmal ein?

Durch die abgeknickte Leitung weiß dein Gehirn nicht mehr genau, was im Fuß los ist. Er fühlt sich dann taub an, als würde er nicht mehr richtig zu deinem Körper gehören. Wenn du dein Bein bewegst, wird die „Leitung“ wieder frei. Rasch flitzen erneut Signale durch. Aber am Anfang sind diese Signale zu „aufgeregt“, verwirrt und unkoordiniert – du spürst das als starkes Kribbeln oder Stechen im Fuß. Nach kurzer Zeit ist er wach und fühlt sich wie sonst an.