Warum wachse ich als Kind eigentlich?

Dein Körper als „Baustelle“

Du kannst dir das alles noch nicht vorstellen? Dann versuche es mit diesem Beispiel: Dein Körper ist wie eine Baustelle. Das Ziel: ein Haus zu bauen. Die Zellen sind die Bauarbeiter, die Knochen die Holzbalken, die Muskeln sind wie Seile und Maschinen, die das zukünftige Haus bewegen und stark machen. Dein Wachstumshormon wäre der Chef auf der Baustelle, der den Bauarbeitern sagt, wann sie neue Balken und Seile anbringen und höher bauen sollen. Schläfst du, bekommen die Arbeiter mehr Energie und arbeiten besser. So wird dein Körper jeden Tag ein bisschen größer – wie dieses Haus.