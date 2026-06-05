Die Wikinger kommen! Kennen Sie diese WM-Kicker?

Superstar Erling Haaland und Co. schlüpften dafür in historische Kostüme, während Wikingerboote und eine beeindruckende Landschaft für eine wahrlich nordische Atmosphäre sorgten. „Wir haben früh erkannt, dass uns die Geschichte der Wikinger ohnehin begleiten würde. Deshalb haben wir uns entschieden, sie uns zu eigen zu machen und sie mit dem zu füllen, was uns unserer Meinung nach tatsächlich auszeichnet“, erklärte Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbands, das besondere Posting.