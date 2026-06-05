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Die Wikinger kommen! Kennen Sie diese WM-Kicker?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.06.2026 19:39
Finden Sie Stürmerstar Erling Haaland?
Finden Sie Stürmerstar Erling Haaland?(Bild: x ( Fotballandslaget))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Achtung, die Wikinger kommen! Norwegens Fußball-Nationalteam hat sich mit einem besonderen Mannschaftsfoto auf die Abreise zur Weltmeisterschaft eingestimmt. 

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Superstar Erling Haaland und Co. schlüpften dafür in historische Kostüme, während Wikingerboote und eine beeindruckende Landschaft für eine wahrlich nordische Atmosphäre sorgten. „Wir haben früh erkannt, dass uns die Geschichte der Wikinger ohnehin begleiten würde. Deshalb haben wir uns entschieden, sie uns zu eigen zu machen und sie mit dem zu füllen, was uns unserer Meinung nach tatsächlich auszeichnet“, erklärte Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbands, das besondere Posting. 

Zusammenhalt, Mut und Gemeinschaftsgefühl
Nach Angaben des Verbandes standen bei der Aktion aber nicht historische Klischees im Vordergrund, sondern Eigenschaften wie Zusammenhalt, Mut und Gemeinschaftsgefühl. Werte, mit denen sich die Norweger bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada ab 11. Juni präsentieren möchten.

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