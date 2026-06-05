„Haben Handwerk ins digitale Zeitalter gebracht“

Seit mittlerweile zehn Jahren führt Ludwig Borovnik das gleichnamige Büchsenmacherunternehmen in Ferlach. Der 30-Jährige hat den 1848 gegründeten Betrieb von seinem Vater übernommen und leitet damit in sechster Generation die Geschicke der Werkstätte. „Ich konnte damals zwei ältere Mitarbeiter von meinem Vater übernehmen“, erzählt der Rosentaler im Gespräch mit der „Krone“.