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Die Büchsenmachererei

„Haben Handwerk ins digitale Zeitalter gebracht“

Kärnten
05.06.2026 18:00
Ludwig Borovnik führt den Betrieb mittlerweile in sechster Generation.
Ludwig Borovnik führt den Betrieb mittlerweile in sechster Generation.(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Das Büchsenmachen ist mittlerweile zu einem raren Handwerk geworden. Im Laufe der Jahrzehnte ist darüber viel Wissen verloren gegangen. Einer, der dieses Wissen gesammelt und ins digitale Zeitalter gebracht hat, ist Ludwig Borovnik aus Ferlach.

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Seit mittlerweile zehn Jahren führt Ludwig Borovnik das gleichnamige Büchsenmacherunternehmen in Ferlach. Der 30-Jährige hat den 1848 gegründeten Betrieb von seinem Vater übernommen und leitet damit in sechster Generation die Geschicke der Werkstätte. „Ich konnte damals zwei ältere Mitarbeiter von meinem Vater übernehmen“, erzählt der Rosentaler im Gespräch mit der „Krone“.

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