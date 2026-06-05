Monaco: Wo es der Formel 1 nur an Platz mangelt

Monaco hat viel zu bieten, nur eines nicht: Platz. Es gleicht einem Wunder, dass im dichtestbesiedelten Land der Welt überhaupt Raum für den logistischen Rattenschwanz ist, den so ein Formel-1-Spektakel nach sich zieht. Da sind ganze Straßenzüge von Team-Lkw oder den Gabelstaplern der Organisatoren besetzt, bleiben vor den Hospitalities der Teams direkt im Port Hercule nur knapp zwei Meter Korridor zum „Flanieren“.