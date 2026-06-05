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Technisches Gebrechen

Lokführerkabine geriet während Fahrt in Brand

Oberösterreich
05.06.2026 19:39
Feuerwehrleute löschten den Brand.
Feuerwehrleute löschten den Brand.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Flammen an der Lok eines Regionalzuges lösten Freitagmittag im oberösterreichischen Hörsching einen größeren Feuerwehreinsatz aus. 150 Reisende blieben unverletzt, den Einsatzkräften gelang es mit vereinten Kräften, den Brand rasch zu löschen. Ein technischer Defekt dürfte das Feuer ausgelöst haben. Die Strecke musste vorübergehend gesperrt werden.

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Ein 39-jähriger Lokführer aus dem Mühlviertel war am Freitag gegen 12 Uhr mit einem Personenzug von Linz kommend in Richtung Wels unterwegs. Der mit 150 Personen beladene Zug blieb auf Höhe der Flughafenstraße in Hörsching aufgrund eines Brandes an der Unterseite der Lokführerkabine, die sich am Ende des Zuges befand, stehen.

Versuch mit Handfeuerlöscher
Der 39-Jährige hatte denn Brand bemerkt und sofort eine Betriebsbremsung eingeleitet. In weiterer Folge versuchte er, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher zu beenden.

(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr entstand der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Gebrechens. Die Feuerwehr war mit 52 Mann vor Ort zum Löscheinsatz. Der Gleisbereich wurde gesperrt.

Ersatzlok angefordert
Der Brand konnte dann rasch gelöscht weren. Aufgrund des technischen Gebrechens musste eine weitere Lok aus Wels herbeigebracht werden, um die Fahrgäste weiterzutransportieren. Glücklicherweise waren keine Menschen verletzt worden.

Die Westbahnstrecke war zwischen Hörsching und Oftering für rund eineinhalb Stunden unterbrochen und dann noch rund dreieinhalb Stunden nur eingeschränkt passierbar. Der Fernverkehr wurde umgeleitet, für den Regionalzug wurde zeitweise ein Schienenersatzverkehr zwischen Linz/Donau Hauptbahnhof und Marchtrenk Bahnhof eingerichtet.

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