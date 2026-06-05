Lokführerkabine geriet während Fahrt in Brand

Ein 39-jähriger Lokführer aus dem Mühlviertel war am Freitag gegen 12 Uhr mit einem Personenzug von Linz kommend in Richtung Wels unterwegs. Der mit 150 Personen beladene Zug blieb auf Höhe der Flughafenstraße in Hörsching aufgrund eines Brandes an der Unterseite der Lokführerkabine, die sich am Ende des Zuges befand, stehen.