Vize-Weltmeister greifen vor Almere nach dem Sieg

Für das Salzburger Segel-Duo Keanu Prettner und Jakob Flachberger läuft es weiterhin wie geschmiert. Nach dem Gewinn der WM-Silbermedaille liegen die beiden vom UYC Wolfgangsee bei der Dutch Wwater Week vor Almere (Niederlande) auf Siegkurs.
Die Opening Series haben Keanu Prettner und Jakob Flachberger in der 49er-Klasse auf dem ersten Platz beendet. Damit startet das Salzburger Duo als top-gesetztes Paar in den Entscheidungstag mit den beiden Medal-Races.
„Vom Wind her war es ganz schön schwierig, sehr drehend – mit großen Druckfeldern. Wenn man nicht im Druck gefahren ist, hat man schnell viel verloren“, berichtete Steuermann Prettner am Freitag.
Für den Finaltag erwartet er „wieder etwas mehr Wind, das liegt uns. Wir werden alles unternehmen, um unseren Vorsprung in den beiden Medal-Races zu verteidigen.“
Prettner/Flachberger liegen vor dem Finaltag neun Punkte vor den Lokalmatadoren Robbert Huisman/Jorn Swart, auf Platz drei folgen die US-Amerikaner Andrew Mollerus/Trevor Bornarth.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.