Bliem: „Dann spiele ich, egal, wie alt ich bin!“

Von ganz unten nach ganz oben: Stefan Bliem hat mit seinem Jugendverein Gloggnitz (fast) alle Klassen durchgespielt. Der 43-jährige Ex-Keeper holt sich am Samstag seinen vierten Titel mit den Industrieviertlern ab. Ein Karriereende ist allerdings mehr als nur in Sicht, es sei denn ...
„Du hast alles gesehen!“ Kaum einer dürfte diese Aussage öfter gehört haben, als Torwart-Urgestein Stefan Bliem. Denn er hat wortwörtlich alles gesehen, kickte für Gloggnitz in allen Ligen von der zweiten Klasse bis rauf in die Ostliga, wo er nach dem Heimspiel gegen den Sportclub am Samstag (17 Uhr) den Meisterteller in die Höhe stemmen darf.
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