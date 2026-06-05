Bliem: „Dann spiele ich, egal, wie alt ich bin!“

„Du hast alles gesehen!“ Kaum einer dürfte diese Aussage öfter gehört haben, als Torwart-Urgestein Stefan Bliem. Denn er hat wortwörtlich alles gesehen, kickte für Gloggnitz in allen Ligen von der zweiten Klasse bis rauf in die Ostliga, wo er nach dem Heimspiel gegen den Sportclub am Samstag (17 Uhr) den Meisterteller in die Höhe stemmen darf.