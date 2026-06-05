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Formel 1 im Ticker

GP von Monaco: Zweites Training ab 17 Uhr LIVE

Formel 1
05.06.2026 14:43
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das zweite Training in Monaco steht auf dem Programm. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Hier das Zwischenergebnis:

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