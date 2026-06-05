Bahnnetz lässt deutsche Wirtschaft auf der Strecke

Baustellen könnten wirtschaftliche Existenz bedrohen

Bereits Ende Mai hatte sich der Verband der privaten Güterbahnen an das Bundesverkehrsministerium gewandt. Er kritisierte vor allem die hohe Zahl unzureichend geplanter und schlecht abgestimmter Baustellen. Diese gefährdeten Lieferketten und könnten die wirtschaftliche Existenz von Güterbahnen bedrohen. Der Verband drohte damit, seine Unterstützung für die aktuelle Sanierungsstrategie zurückzuziehen und politische sowie rechtliche Schritte einzuleiten. Nach seiner Einschätzung ist die Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo derzeit nicht in der Lage, einen geordneten Bahnbetrieb sicherzustellen.