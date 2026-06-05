Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Marode Schienen

Bahnnetz lässt deutsche Wirtschaft auf der Strecke

Wirtschaft
05.06.2026 18:48
Die Einschränkungen führen laut Stahlunternehmen Stahlgitter zu „gravierenden Herausforderungen ...
Die Einschränkungen führen laut Stahlunternehmen Stahlgitter zu „gravierenden Herausforderungen entlang der gesamten Logistikkette“.(Bild: ON-Photography - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Probleme auf Deutschlands Schienennetz wirken sich zunehmend auf die Wirtschaft aus. Stahlunternehmen und private Güterbahnen warnen vor Lieferengpässen, steigenden Kosten und wirtschaftlichen Schäden durch zahlreiche Baustellen und gesperrte Bahnstrecken.

0 Kommentare

Unternehmen aus der Wirtschaft sowie Wettbewerber der Deutschen Bahn schlagen angesichts des schlechten Zustands des Schienennetzes Alarm. Sie befürchten erhebliche Folgen für Logistik, Industrie und den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt.

Der Stahlkonzern Salzgitter erklärte nach Medienberichten, dass die aktuellen Einschränkungen auf der Schiene die gesamte Logistikkette vor große Probleme stellen. Betroffen seien sowohl die Anlieferung von Rohstoffen als auch der Abtransport fertiger Produkte. Für die Stahlindustrie sei die Bahn das wichtigste Transportmittel. Wegen der Situation seien aufwendige Umleitungen und zusätzliche Maßnahmen notwendig, die hohe Mehrkosten verursachten und inzwischen auch spürbare volkswirtschaftliche Schäden nach sich zögen.

Unzureichende Versorgung führt zu Produktionskürzungen
Auch der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller ArcelorMittal berichtete gegenüber der Süddeutschen Zeitung von ersten Produktionskürzungen. Hintergrund sei eine unzureichende Versorgung mit Eisenerz. Als Ursache nennt das Unternehmen das anhaltende Baustellenchaos im norddeutschen Schienennetz. Zudem würden Güterzüge bei der Verkehrssteuerung nicht ausreichend berücksichtigt.

Die Deutsche Bahn führt derzeit an zahlreichen Stellen Bauarbeiten durch, um die sanierungsbedürftige Infrastruktur zu erneuern. Besonders in Norddeutschland konzentrieren sich die Maßnahmen auf wichtige Strecken. Die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin bleibt wegen Verzögerungen bei der Generalsanierung weiterhin gesperrt. Auch auf der Strecke zwischen Hamburg und Hannover wird gebaut.

Baustellen könnten wirtschaftliche Existenz bedrohen
Bereits Ende Mai hatte sich der Verband der privaten Güterbahnen an das Bundesverkehrsministerium gewandt. Er kritisierte vor allem die hohe Zahl unzureichend geplanter und schlecht abgestimmter Baustellen. Diese gefährdeten Lieferketten und könnten die wirtschaftliche Existenz von Güterbahnen bedrohen. Der Verband drohte damit, seine Unterstützung für die aktuelle Sanierungsstrategie zurückzuziehen und politische sowie rechtliche Schritte einzuleiten. Nach seiner Einschätzung ist die Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo derzeit nicht in der Lage, einen geordneten Bahnbetrieb sicherzustellen.

Lesen Sie auch:
In Salzburg fallen wegen deutscher Sanierungen Züge aus. 
Krone Plus Logo
„In der Steinzeit“
So schimpft Westbahn-Chef über die Deutsche Bahn
27.01.2026
Schienenersatzverkehr
Wieder Bahnsperre am Deutschen Eck
11.09.2025
Verheerende Bilanz
760 Millionen Euro! Mega-Minus bei Deutscher Bahn
31.07.2025

Die Deutsche Bahn bedauerte die Probleme, die in den Tagen rund um Pfingsten in einigen Stahlwerken aufgetreten seien. Nach eigenen Angaben steht sie in engem Austausch mit Güterbahnen, Industrieunternehmen und dem Handel. Für kurzfristige Lösungen wurde eine Taskforce eingerichtet. Außerdem kündigte der Konzern ein vereinfachtes Verfahren für Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe an, über das die Eisenbahnverkehrsunternehmen zeitnah informiert werden sollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
05.06.2026 18:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
98.877 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
94.717 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
74.134 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1339 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Außenpolitik
Geschafft! Als in New York sämtliche Dämme brachen
1209 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und UN-Botschafter Gregor Kössler
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1172 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Mehr Wirtschaft
Marode Schienen
Bahnnetz lässt deutsche Wirtschaft auf der Strecke
An zwei Standorten
Hofer baut Logistik um Millionenbetrag aus
Gefahr in der Küche
Arsen entdeckt: Baumarkt ruft Artikel zurück
Was sie noch verdienen
Deutsche Autokonzerne verlieren den Anschluss
Ungerechtes System
Topverdiener-Privileg: Der „private“ Firmenwagen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf