6 Monate nach seiner Frau: „Buffy“-Star (72) tot

Traurige Nachrichten aus der TV-Welt: Der britische Schauspieler, vor allem bekannt aus der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“, ist gestorben. Die traurige Nachricht teilten seine Töchter mit.
Demnach starb Head „an den Folgen einer Lungenentzündung im Kreise seiner Familie“, heißt es in dem Statement.
Bekannt aus „Ted Lasso“
Der Brite war zuletzt vor allem durch seine Rolle in der Comedyserie „Ted Lasso“ einem breiten Publikum bekannt. Die vielfach gelobte TV-Serie von Apple TV dreht sich um das Geschehen beim fiktiven englischen Club AFC Richmond. Head verkörperte den ehemaligen Besitzer, Rupert Mannion.
In der US-amerikanischen Kult-Mysteryserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ wirkte Head in der Rolle des Bibliothekars Rupert Giles mit. Laut Nachrichtenagentur PA verließ er die Serie während der sechsten Staffel und trat anschließend nur noch als Gaststar auf.
„Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitgewirkt hat, vermisst werden wird“, heißt es von seinen beiden Töchtern, den Schauspielerinnen Emily (37) und Daisy Head (35), in dem Statement. Die Trauer sei „weit größer als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat“.
Weiter schreiben die trauernden Töchter: „Es war und wird für immer eine Ehre und ein Privileg sein, seine Töchter zu sein und aus erster Hand miterlebt zu haben, welchen Einfluss sowohl er als auch seine Arbeit auf so viele Menschen hatten.“
„Buffy“-Star verlor vor einem halben Jahr seine Partnerin
Im Dezember vergangenen Jahres musste Anthony Head einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften: Seine langjährige Partnerin und die Mutter seiner Töchter, Sarah Fisher, ist nach kurzer Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben. Nur wenige Monate später trauern Daisy und Emily Head nun auch um ihren geliebten Vater.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.