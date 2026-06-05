6 Monate nach seiner Frau: „Buffy“-Star (72) tot

„Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitgewirkt hat, vermisst werden wird“, heißt es von seinen beiden Töchtern, den Schauspielerinnen Emily (37) und Daisy Head (35), in dem Statement. Die Trauer sei „weit größer als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat“.