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6 Monate nach seiner Frau: „Buffy“-Star (72) tot

Society International
05.06.2026 19:02
Ein Bild von Anthony Head aus dem Jahr 2012.
Ein Bild von Anthony Head aus dem Jahr 2012.(Bild: AP/Jonathan Short)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Traurige Nachrichten aus der TV-Welt: Der britische Schauspieler, vor allem bekannt aus der Kultserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“, ist gestorben. Die traurige Nachricht teilten seine Töchter mit.

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Demnach starb Head „an den Folgen einer Lungenentzündung im Kreise seiner Familie“, heißt es in dem Statement.

Bekannt aus „Ted Lasso“
Der Brite war zuletzt vor allem durch seine Rolle in der Comedyserie „Ted Lasso“ einem breiten Publikum bekannt. Die vielfach gelobte TV-Serie von Apple TV dreht sich um das Geschehen beim fiktiven englischen Club AFC Richmond. Head verkörperte den ehemaligen Besitzer, Rupert Mannion.

In der US-amerikanischen Kult-Mysteryserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ wirkte Head in der Rolle des Bibliothekars Rupert Giles mit. Laut Nachrichtenagentur PA verließ er die Serie während der sechsten Staffel und trat anschließend nur noch als Gaststar auf.

„Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans der Serien, in denen er mitgewirkt hat, vermisst werden wird“, heißt es von seinen beiden Töchtern, den Schauspielerinnen Emily (37) und Daisy Head (35), in dem Statement. Die Trauer sei „weit größer als die Lücke, die sein Tod hinterlassen hat“.

Weiter schreiben die trauernden Töchter: „Es war und wird für immer eine Ehre und ein Privileg sein, seine Töchter zu sein und aus erster Hand miterlebt zu haben, welchen Einfluss sowohl er als auch seine Arbeit auf so viele Menschen hatten.“

„Buffy“-Star verlor vor einem halben Jahr seine Partnerin
Im Dezember vergangenen Jahres musste Anthony Head einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften: Seine langjährige Partnerin und die Mutter seiner Töchter, Sarah Fisher, ist nach kurzer Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben. Nur wenige Monate später trauern Daisy und Emily Head nun auch um ihren geliebten Vater.

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