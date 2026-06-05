Entwarnung: Raumfahrer dürfen Schutzraum verlassen

Risse „schon immer Grund zur Sorge“

Bethany Stevens, eine Sprecherin der NASA, gab an, dass das Luftleck im Transfertunnel des Zvezda-Servicemoduls auftrat: „Der Transfertunnel des Zvezda-Servicemoduls, bekannt als PrK, leidet seit einiger Zeit unter Rissen und Lecks, die von Roskosmos bis heute so weit wie möglich abgemildert wurden.“ Laut Stevens seien die Risse „schon immer ein Grund zur Sorge“, den die NASA genau beobachtet habe.