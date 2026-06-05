Halbfinale: Mensik gegen Zverev ab 14.30 Uhr LIVE

Der Deutsche Alexander Zverev und der Tscheche Jakub Mensik bestreiten das erste French-Open-Halbfinale. Um 14.30 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Der auf Position 26 gesetzte Mensik bekommt es mit dem zweitgereihten Zverev zu tun. Der Deutsche gilt aufgrund des Turnierverlaufs als Titelfavorit, wird aber gegen Mensik gefordert sein.
Zverev fehlen nur noch zwei Siege auf seinen ersten Major-Titel. Von 2021 bis 2024 war er in Roland Garros Jahr für Jahr ins Halbfinale gekommen, das Endspiel erreichte er aber nur 2024. Da folgte eine Niederlage gegen Carlos Alcaraz in fünf Sätzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.