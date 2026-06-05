Halbfinale: Arnaldi gegen Cobolli heute LIVE

Arnaldi stößt in Top-35, Cobolli in Top-10 vor

Arnaldi stößt in der Weltrangliste nun in die Top-35 vor, als Nummer 104 war er nach Paris gereist. „Wenn man denkt, wo ich vor einem Monat war. Da war ich 150 in der Welt und habe dann einen Challenger in Cagliari gewonnen. Ab da habe ich mich besser gefühlt und habe gut trainiert.“ Die French Open würden ihm aber liegen, vor zwei Jahren war er bis ins Achtelfinale gekommen.“ Gegen Cobolli steht es im Head-to-Head auf ATP-Tour-Ebene 1:1, im Vorjahr in der zweiten Runde von Paris ging das Duell in vier Sätzen an Cobolli.