Halbfinale: Arnaldi gegen Cobolli heute LIVE

Die Italiener Matteo Arnaldi und Flavio Cobolli duellieren sich im zweiten French-Open-Halbfinale. Um ca. 19 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Ein Italiener wird am Sonntag in Paris im Finale der French Open um den Titel im Männer-Einzel spielen. Der als Nummer zehn gesetzte Flavio Cobolli erreichte ebenso sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier wie sein ungesetzter Landsmann Matteo Arnaldi.
Arnaldi stößt in Top-35, Cobolli in Top-10 vor
Arnaldi stößt in der Weltrangliste nun in die Top-35 vor, als Nummer 104 war er nach Paris gereist. „Wenn man denkt, wo ich vor einem Monat war. Da war ich 150 in der Welt und habe dann einen Challenger in Cagliari gewonnen. Ab da habe ich mich besser gefühlt und habe gut trainiert.“ Die French Open würden ihm aber liegen, vor zwei Jahren war er bis ins Achtelfinale gekommen.“ Gegen Cobolli steht es im Head-to-Head auf ATP-Tour-Ebene 1:1, im Vorjahr in der zweiten Runde von Paris ging das Duell in vier Sätzen an Cobolli.
Cobolli wird in die Top-10 der Weltrangliste vorstoßen, auch deswegen ist es „die beste Woche meines Lebens“. Das auch, weil er ein Foto von sich mit der von PSG gewonnenen Trophäe der Fußball-Champions-League ergattert hat. „Aber es fehlt noch etwas, also muss ich weiterkämpfen.“ Der Erfolgslauf der Italiener ist noch umso bemerkenswerter, da der ursprüngliche Titelfavorit und Weltranglistenerste Jannik Sinner in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Außerdem hatte der Ranking-Elfte Lorenzo Musetti für das Major verletzt absagen müssen.
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