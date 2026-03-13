Parasiten: Die heimlichen Herrscher der Welt?

In eurem Buch sind auf humorvolle, aber wissenschaftlich fundierte Weise zahlreiche Parasiten beschrieben. Zu jedem gibt es einen Steckbrief. Bei Trichuris trichiura, dem Peitschenwurm, liest sich das zusammenfassend so: „Alter: 9000+ Jahre. Über mich: Ich bin hier für die Ewigkeit. Ich bin ein Meister der Immunsystem-Manipulation. Ein Stück lebende Geschichte. 20.000 Babys täglich, jahrelange Treue.“ Habt ihr einen Lieblingsparasiten und/oder einen, vor dem ihr euch besonders fürchtet?



Hutter: Malaria mag ich natürlich nicht. Mir ist der Parasit am liebsten, der einen weiten Bogen um mich macht.

Mazhar: Sie sind natürlich interessant zu beschreiben. Aber es war eine Herausforderung, humorvoll über Malaria zu berichten, die zwischen 600.000 und einer Million Menschen pro Jahr tötet. Ein Parasit, der uns besonders fasziniert hat, ist die Zungenfresserassel (Anm. d. Red.: Cymothoa exigua, einige Millionen Jahre alt). Eine Krebsart, die einem Fisch die Zunge „stiehlt“, indem er sich an dessen Zungenwurzel festkrallt. Diese stirbt ab und der Parasit bleibt als eine Art Prothese an deren Stelle. Alles, was der Fisch frisst, frisst der Krebs mit und nährt sich auch noch an dessen Schleimhaut und Blut. Wenn Fischer so einen Meeresbewohner angeln und in dessen Maul schauen, blickt ihnen ein Krebs entgegen. Das ist eine Mischung aus Horror, Grusel und Schmäh. Es wurde sogar der US-amerikanische Horrorfilm „The Bay“ davon inspiriert.