Graz: Polizeigroßeinsatz nach versuchtem Überfall

Der Einsatz ist laut Polizeisprecher Fritz Grundnig wieder beendet, aber die Ermittlungen laufen, bestätigt er der „Krone“. Ob es sich, wie die APA berichtet, um einen versuchten Raubüberfall handelt, könne man noch nicht definitiv sagen. Da zunächst von einer Waffe die Rede war, wurden alle verfügbaren Einsatzkräfte in die Elisabethinergasse geschickt.