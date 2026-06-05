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Schreckschusspistole

Graz: Polizeigroßeinsatz nach versuchtem Überfall

Chronik
05.06.2026 19:34
(Bild: Christian Krall)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Grazer Elisabethinergasse kam es gegen 17 Uhr zu einem großen Aufgebot an Einsatzkräften. Laut Polizei war zunächst von einer Waffe die Rede.

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Der Einsatz ist laut Polizeisprecher Fritz Grundnig wieder beendet, aber die Ermittlungen laufen, bestätigt er der „Krone“. Ob es sich, wie die APA berichtet, um einen versuchten Raubüberfall handelt, könne man noch nicht definitiv sagen. Da zunächst von einer Waffe die Rede war, wurden alle verfügbaren Einsatzkräfte in die Elisabethinergasse geschickt. 

Am mutmaßlichen Tatort sei dann eine Schreckschusspistole sichergestellt worden. Inwieweit es sich dabei um eine Tatwaffe handelte, müsse erst geklärt werden, es sei noch vieles unklar. Zwei Personen sind wohl zur Abklärung in ein Spital gebracht worden.

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