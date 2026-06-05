Mette-Marits Arzt: „Nur noch ein Jahr zu leben“

Die Zahlen sind alarmierend

Doch selbst eine erfolgreiche Transplantation bedeutet noch keine Entwarnung. Nach Angaben der Ärzte stirbt etwa jeder achte Patient innerhalb des ersten Jahres nach einer Lungentransplantation. Nach fünf Jahren lebt nur noch etwa die Hälfte der Betroffenen. Zehn Jahre nach dem Eingriff seien rund 55 Prozent der Patienten noch am Leben.