Schlammschlacht am Erzberg sorgt für viel Action!

Die Spiele im steirischen Eisenerz sind eröffnet! Seit Donnerstag geht es beim Erzbergrodeo rund, mehr als 1100 Enduro-Fahrer nehmen es mit dem Berg auf. Am Freitag fand der erste von zwei Qualifikationsläufen für das große Highlight am Sonntag (live auf ServusTV ab 12.50 Uhr) statt. Die „Krone“ war live dabei.
Die Strecke präsentierte sich trotz des Regenwetters in einem tollen Zustand, auch wenn die Fahrer mit dem Schlamm und auch den Herausforderungen am Kurs ordentlich zu kämpfen hatten. Das Wetter für den Samstag und Sonntag dürfte sich ähnlich präsentieren wie am Freitag – somit wissen die Fahrer zumindest bereits, was sie erwartet. Die „Krone“ war live dabei und hat sich umgehört.
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