Schlammschlacht am Erzberg sorgt für viel Action!

Die Strecke präsentierte sich trotz des Regenwetters in einem tollen Zustand, auch wenn die Fahrer mit dem Schlamm und auch den Herausforderungen am Kurs ordentlich zu kämpfen hatten. Das Wetter für den Samstag und Sonntag dürfte sich ähnlich präsentieren wie am Freitag – somit wissen die Fahrer zumindest bereits, was sie erwartet. Die „Krone“ war live dabei und hat sich umgehört.