Brutaler Trend: Knochen brechen fürs Aussehen

„Schönheit muss leiden“ lautet ein bekanntes Sprichwort. Manche junge Männer treiben das auf die Spitze. Beim „Looksmaxxing“ versuchen sie, so attraktiv und „männlich“ wie möglich auszusehen. Dabei schrecken sie vor nichts zurück.
Sie brechen sich ihre eigenen Knochen und nehmen Crystal Meth, um ihren Appetit zu unterdrücken: Auf Social Media sorgen sogenannte „Looksmaxxer“ seit einiger Zeit für Aufmerksamkeit. Der Titel bezeichnet den Trend, sein Äußeres kompromisslos, teilweise gar brachial zu „optimieren“. Das Ziel ist es, durch besonders „männliches“ Aussehen möglichst gut bei Frauen anzukommen.
Fragwürdige Schönheitsideale
Ein TikTok-User teilt seine „Looksmaxxing“-Routine, bei der er sich jeden Tag mit einem Hammer ins Gesicht schlägt und Übungen macht, um seinen Kiefer mehr zu definieren. Außerdem knetet er den Bereich um seine Augen immer wieder in eine bestimmte Form – so sollen sogenannte „Hunter Eyes“ („Jägeraugen“) entstehen. Diese sollen Männern einen besonders durchdringenden Blick verleihen und gelten in der Community als Schönheitsideal.
Knochenbrechen, um größer zu werden
Besonders das „Bone Smashing“, also das Zertrümmern der eigenen Gesichtsknochen, ist eine beliebte Technik unter den jungen Männern der Szene. Dadurch sollen Mikrorisse in Kiefer- und Wangenknochen entstehen. Heilen die Knochen wieder, sollen sie größer und markanter aussehen. Das soll laut „Looksmaxxern“ auch bei der Körpergröße funktionieren.
Mit sogenannten „Maasai-Sprüngen“ wollen viele außerdem größer werden. Die Übung besteht aus schnellen Sprüngen auf der Stelle, ähnlich wie auf einem Trampolin, nur eben auf dem kalten, harten Boden. Die Idee dahinter, ähnlich wie beim Knochenbrechen, ist, dass dadurch winzige Knochenbrüche entstehen, die nach dem Verheilen größer werden. Ärzte warnen natürlich vor den Folgen der gefährlichen Maßnahmen.
Unfruchtbar durch Drogenmissbrauch
Einer der bekanntesten „Looksmaxxer“ ist Braden Peters, auch bekannt unter dem Namen „Clavicular“. Er ist berüchtigt für die extremen Maßnahmen, mit denen er sein angeblich durchtrainiertes Aussehen erreicht haben will. Seinen eigenen Angaben zufolge war er aufgrund jahrelangen Steroidmissbrauchs mit nur 19 Jahren unfruchtbar, wie „The Guardian“ schreibt. Außerdem nehme er Methamphetamin, um seinen Appetit zu zügeln. „Es ist wirklich nicht so schlimm, wie die Leute denken“, sagte er in einem seiner Streams.
Problematische Aussagen und Frauenfeindlichkeit
Der 20-Jährige hat bereits mit 14 Jahren begonnen, sich Drogen zu spritzen, um „aufzusteigen“, wie es in der Szene heißt, wenn man attraktiver wird. Peters ist jedoch nicht nur für seine gefährlichen „Schönheitstipps“ bekannt, sondern auch für seine fragwürdige Weltanschauung. Er ist etwa mit Andrew Tate, einem frauenfeindlichen und wegen Menschenhandels angeklagten Influencer, befreundet. Vor einiger Zeit ging ein Video viral, in dem er mit Tate einen Nachtclub besuchte und dort mit ihm „Heil Hitler“ sang.
„Looksmaxxer“ bewerten einander nach Attraktivitätssystem
Ein weiterer Teil der „Looksmaxxer“-Szene besteht in deren Bewertungssystem. Mit bestimmten Kategorien werden damit die Gesichter von jungen Männern nach Attraktivität bewertet. Dabei ist etwa relevant, wie kantig das Gesicht ausschaut, wie gut die Gesichtszüge harmonieren und wie gerade die Zähne sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.