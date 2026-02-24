Brutaler Trend: Knochen brechen fürs Aussehen

Problematische Aussagen und Frauenfeindlichkeit

Der 20-Jährige hat bereits mit 14 Jahren begonnen, sich Drogen zu spritzen, um „aufzusteigen“, wie es in der Szene heißt, wenn man attraktiver wird. Peters ist jedoch nicht nur für seine gefährlichen „Schönheitstipps“ bekannt, sondern auch für seine fragwürdige Weltanschauung. Er ist etwa mit Andrew Tate, einem frauenfeindlichen und wegen Menschenhandels angeklagten Influencer, befreundet. Vor einiger Zeit ging ein Video viral, in dem er mit Tate einen Nachtclub besuchte und dort mit ihm „Heil Hitler“ sang.