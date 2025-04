„Junge Leute sprechen mich auf meine Muskeln an“

Außer dem Klirren der Gewichte hört man nicht viel an diesem Mittwochvormittag im Ultimate Gym in Graz-Puntigam. Manuela Wotolen zeiht ihre weißen Turnschuhe aus und schnallt einen dicken Gürtel um ihre Mitte. Sie stellt sich hinter die Langhantel mit gelben und grünen Scheiben, greift sie, geht in die Knie, schaut sich im Spiegel in die Augen, atmet – und hebt sie auf. Für „Manu“, wie man sie hier kennt, sind 70 Kilo leicht. Heute ist sie nicht ganz fit, und am Samstag war erst der Wettkampf. „Deadlift ist meine beste Disziplin“, sagt die 62-Jährige. „Mein Rekord bei einem Wettbewerb sind 125 Kilo. Ein Mann in meiner Altersklasse hat nur 110 geschafft.“ Das ambitionierte Ziel für nächstes Jahr: 200 Kilo.