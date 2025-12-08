Kate Winslet prangert irren Beauty-OP-Wahn an

Kate Winslet zeigt sich besorgt über die zunehmende Beliebtheit von Beauty-OPs und Abnehmspritzen.
Die britische Schauspielerin setzt auf natürliche Schönheit und findet es „beängstigend“, wie viele Menschen ihre Gesundheit „ignorieren“, indem sie Behandlungen wie Botox oder Abnehm-Medikamente nutzen.
Alle jagen „Idee von Perfektion“ hinterher
„Niemand hört zu, weil alle besessen davon sind, einer Idee von Perfektion hinterherzujagen, nur um mehr Likes auf Instagram zu bekommen. Das macht mich so traurig“, enthüllte sie gegenüber der Zeitung „The Sunday Times“. „Es ist verheerend.“
Die „Titanic“-Darstellerin macht sich viele Gedanken darüber, was dieser Beauty-Wahn über die Gesellschaft aussagt. „Wenn das Selbstwertgefühl eines Menschen so sehr an seinem Aussehen hängt, ist das erschreckend“, betonte sie. „Und es ist rätselhaft, weil ich manchmal denke, dass es besser wird – wenn ich Schauspielerinnen auf Events sehe, die sich so kleiden, wie sie möchten, egal welche Figur.“
Heftige Kritik an Abnehmspritze
Allerdings würden auch unheimlich viele Stars Abnehmspritzen nehmen. „Es ist so unterschiedlich. Manche entscheiden sich dafür, sie selbst zu sein, andere tun alles, um nicht sie selbst zu sein“, schilderte Kate.
„Und wissen sie überhaupt, was sie sich da spritzen?“, fragte Winslet. „Diese Missachtung der eigenen Gesundheit ist furchterregend. Es beunruhigt mich heute mehr denn je.“ Die 50-Jährige resümierte: „Da draußen herrscht verdammtes Chaos.“
Junge Frauen wissen nicht „was wahre Schönheit ist“
Winslet ist fest davon überzeugt, dass Falten und Altersflecken Frauen wirklich „schön“ machen – als sichtbare Spuren ihres Lebensweges. „Am liebsten mag ich es, wenn die Hände alt werden“, verriet die Schauspielerin. „Da liegt das Leben – in deinen Händen.“
Sie sei überzeugt: „Einige der schönsten Frauen, die ich kenne, sind über 70, und was mich traurig macht, ist, dass junge Frauen keinerlei Vorstellung davon haben, was wahre Schönheit eigentlich ist.“
