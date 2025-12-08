Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ist furchterregend“

Kate Winslet prangert irren Beauty-OP-Wahn an

Society International
08.12.2025 10:35
Kate Winslet mag es, natürlich zu altern. Dass viele junge Frauen einem Schönheitsideal ...
Kate Winslet mag es, natürlich zu altern. Dass viele junge Frauen einem Schönheitsideal nachjagen und dafür ihre Gesundheit riskieren, findet die Schauspielerin „erschreckend“.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Kate Winslet zeigt sich besorgt über die zunehmende Beliebtheit von Beauty-OPs und Abnehmspritzen.

0 Kommentare

Die britische Schauspielerin setzt auf natürliche Schönheit und findet es „beängstigend“, wie viele Menschen ihre Gesundheit „ignorieren“, indem sie Behandlungen wie Botox oder Abnehm-Medikamente nutzen.

Alle jagen „Idee von Perfektion“ hinterher
„Niemand hört zu, weil alle besessen davon sind, einer Idee von Perfektion hinterherzujagen, nur um mehr Likes auf Instagram zu bekommen. Das macht mich so traurig“, enthüllte sie gegenüber der Zeitung „The Sunday Times“. „Es ist verheerend.“

Kate Winslet mag es, natürlich zu altern. Dass so viele Frauen einer „Idee von Perfektion“ ...
Kate Winslet mag es, natürlich zu altern. Dass so viele Frauen einer „Idee von Perfektion“ hinterherjagen, findet die Schauspielerin beängstigend.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Die „Titanic“-Darstellerin macht sich viele Gedanken darüber, was dieser Beauty-Wahn über die Gesellschaft aussagt. „Wenn das Selbstwertgefühl eines Menschen so sehr an seinem Aussehen hängt, ist das erschreckend“, betonte sie. „Und es ist rätselhaft, weil ich manchmal denke, dass es besser wird – wenn ich Schauspielerinnen auf Events sehe, die sich so kleiden, wie sie möchten, egal welche Figur.“

Heftige Kritik an Abnehmspritze
Allerdings würden auch unheimlich viele Stars Abnehmspritzen nehmen. „Es ist so unterschiedlich. Manche entscheiden sich dafür, sie selbst zu sein, andere tun alles, um nicht sie selbst zu sein“, schilderte Kate.

„Und wissen sie überhaupt, was sie sich da spritzen?“, fragte Winslet. „Diese Missachtung der eigenen Gesundheit ist furchterregend. Es beunruhigt mich heute mehr denn je.“ Die 50-Jährige resümierte: „Da draußen herrscht verdammtes Chaos.“

Junge Frauen wissen nicht „was wahre Schönheit ist“
Winslet ist fest davon überzeugt, dass Falten und Altersflecken Frauen wirklich „schön“ machen – als sichtbare Spuren ihres Lebensweges. „Am liebsten mag ich es, wenn die Hände alt werden“, verriet die Schauspielerin. „Da liegt das Leben – in deinen Händen.“

Lesen Sie auch:
Sexy Therapie
Wie Kate Winslet ihre Libido wieder entfacht hat
14.09.2024
Botox hatte sie schon
Sängerin Charli XCX schockt mit Beauty-OP-Wunsch
15.10.2025

Sie sei überzeugt: „Einige der schönsten Frauen, die ich kenne, sind über 70, und was mich traurig macht, ist, dass junge Frauen keinerlei Vorstellung davon haben, was wahre Schönheit eigentlich ist.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kate Winslet
Instagram
BeliebtheitMedikamenteFrauen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
141.527 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
135.628 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
114.805 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Mehr Society International
„Ist furchterregend“
Kate Winslet prangert irren Beauty-OP-Wahn an
Nach TV-Abschied
Thomas Gottschalk verspricht Fans: „I‘ll be back!“
Zipp ganz weit offen
Kylie macht Schwester Kim Dekolleté-Konkurrenz
Zeigt Sanduhrfigur
Melissa McCarthy ist so schlank wie nie zuvor!
Fans aus dem Häuschen!
Sydney Sweeney zeigt sich oben ohne auf Instagram
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf