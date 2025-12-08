Kate Winslet prangert irren Beauty-OP-Wahn an

Die „Titanic“-Darstellerin macht sich viele Gedanken darüber, was dieser Beauty-Wahn über die Gesellschaft aussagt. „Wenn das Selbstwertgefühl eines Menschen so sehr an seinem Aussehen hängt, ist das erschreckend“, betonte sie. „Und es ist rätselhaft, weil ich manchmal denke, dass es besser wird – wenn ich Schauspielerinnen auf Events sehe, die sich so kleiden, wie sie möchten, egal welche Figur.“