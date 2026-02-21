Verstehen Sie dieses Urteil, Herr Habeler?

Nach dem Schuldspruch eines 37-Jährigen, dessen Freundin am Berg erfroren ist, spricht der frühere Extrembergsteiger Peter Habeler (83) mit Conny Bischofberger über Eigenverantwortung und Zusammenhalt, die Kunst des Umdrehens und seine Gipfelsiege – Lebensgefahr inklusive.
Er geht gerade eine Skitour bei der Frauenwand am Hintertuxer Gletscher, als ich Peter Habeler am Freitagnachmittag am Handy erreiche. „Das mache ich jeden Tag. Ich werde heuer 84, meine Frau ist 35 Jahre jünger, die gibt mir Gas“, lacht der frühere Extrembergsteiger und bittet mich, am Samstagvormittag wieder anzurufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.