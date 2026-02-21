Verstehen Sie dieses Urteil, Herr Habeler?

Er geht gerade eine Skitour bei der Frauenwand am Hintertuxer Gletscher, als ich Peter Habeler am Freitagnachmittag am Handy erreiche. „Das mache ich jeden Tag. Ich werde heuer 84, meine Frau ist 35 Jahre jünger, die gibt mir Gas“, lacht der frühere Extrembergsteiger und bittet mich, am Samstagvormittag wieder anzurufen.