Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?

„Leistung muss sich wieder auszahlen!“ – darin sind sich Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Unternehmer sowie SWV-Präsident Bernd Hinteregger in der krone.tv-Diskussion einig. Doch genau dieser Satz sorgt für Zündstoff zwischen Politik und Wirtschaft. Viele haben das Gefühl: Es wird hart gearbeitet, doch Geld bleibt am Monatsende zu wenig übrig. Woran liegt das? Und stimmt das Versprechen von fairer Entlohnung noch? Mehr dazu sehen Sie oben im Video!