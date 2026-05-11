Netto-Frust im Land

Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?

Nachrichten
11.05.2026 14:40
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„Leistung muss sich wieder auszahlen!“ – darin sind sich Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Unternehmer sowie SWV-Präsident Bernd Hinteregger in der krone.tv-Diskussion einig. Doch genau dieser Satz sorgt für Zündstoff zwischen Politik und Wirtschaft. Viele haben das Gefühl: Es wird hart gearbeitet, doch Geld bleibt am Monatsende zu wenig übrig. Woran liegt das? Und stimmt das Versprechen von fairer Entlohnung noch? Mehr dazu sehen Sie oben im Video!

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