Terrorist beschwerte sich beim Höchstgericht

Während er selbst beim Prozess im November 2025 von „Gedanken“ sprach und damit die Anschlagspläne relativierte, waren die Indizien und Beweise der Anklagebehörde deutlich: „Ich will die IS-Flagge auf der Festung hissen“, schrieb er beispielsweise in einem Chat mit einer anderen IS-Sympathisantin.

Schuldspruch nun rechtskräftig

Das Geschworenengericht verurteilte ihn zu 15 Jahren Haft nach drei terroristischen Straftatbeständen: dem Verbrechen der terroristischen Vereinigung aufgrund seiner Mitgliedschaft bei einem afghanischen Ableger des sogenannten „Islamischen Staates“, sowie dem Verbrechen der terroristischen Straftaten aufgrund seiner Pläne und dem Verbrechen der kriminellen Organisation.