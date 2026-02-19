Glockner-Drama: Als Stärkung nur Gummibären dabei

Der Fall schockte Österreich und weit darüber hinaus: Kerstin G. (33) fand im Jänner 2025 mitten in der Nacht am Großglockner den tragischen Erfrierungstod. Rasch rückte ihr Partner Thomas P. (37) ins Visier der Ermittler. Er soll sie alleine zurückgelassen haben und wurde wegen Verdachts der grob fahrlässigen Tötung angeklagt. Heute steht er vor Gericht. Die „Krone“ berichtet live.
Am Landesgericht Innsbruck muss sich der 37-jährige Salzburger heute, Donnerstag, verantworten und auf der Anklagebank Platz nehmen.
Die „Krone“ tickert live aus dem Gerichtssaal:
Erfahrener Richter leitet Prozess
Ein alpintechnisches Sachverständigengutachten sowie ein gerichtsmedizinisches Gutachten sollen zur Wahrheitsfindung beitragen. Der Prozess wird von Einzelrichter Norbert Hofer verhandelt. Der erfahrene Richter verfügt über eine Spezialzuständigkeit in Alpinsachen, alle dahin gehenden strafrechtlichen Prozesse landen auf seinem Schreibtisch.
Das sagt die Staatsanwaltschaft
In ihrer Anklageschrift machte die Staatsanwaltschaft dem angeklagten Alpinisten, den sie aufgrund seiner Erfahrung als Führer der Tour sah, umfangreiche Vorwürfe. So soll er nicht berücksichtigt haben, dass seine Freundin noch nie eine alpine Hochtour in dieser Länge absolviert hatte. Auch die Tourenplanung mitsamt eines rund zwei Stunden zu späten Starts führte die Behörde ins Treffen.
Zudem habe er nicht mit einem Notfall gerechnet und keine ausreichende Biwak-Notausrüstung dabeigehabt. Als der Mann die Frau um 2 Uhr zurückgelassen hatte, um Hilfe zu holen, soll er sie nicht an einen windgeschützten Platz gebracht und keinen Biwaksack oder Alu-Rettungsdecken verwendet haben. Die Sportlerin selbst habe für eine derartige Tour keine „geeignete Ausrüstung“ gehabt.
Kein Notruf, keine Notsignale
Laut Staatsanwaltschaft hätte das Bergsteiger-Duo zudem früher umdrehen sollen. Bei den herrschenden Verhältnissen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 74 km/h und Temperaturen von minus acht Grad – die sich bei der Kombination wie minus 20 Grad anfühlen – hätten sie „spätestens am sogenannten ,Frühstücksplatzl‘ umkehren müssen“. Der 37-Jährige habe auch keinen Notruf abgesetzt, als es dunkel wurde. Als ein Hubschrauber gegen 22.50 Uhr nach den beiden suchte und sie überflog, habe er ebenfalls keine Notsignale abgegeben.
Die Alpinpolizei versuchte mehrmals, ihn zu erreichen. Erst gegen 00.35 Uhr sei ein „unklares“ Gespräch zustande gekommen, der Angeklagte soll sein Handy auf lautlos gestellt und verstaut haben. Um 3.30 Uhr habe der Mann schließlich die Rettungskräfte verständigt, nachdem er die 33-Jährige unterhalb des Gipfels allein gelassen hatte.
Angeklagter bekennt sich „nicht schuldig“
Der nunmehr Angeklagte gab bereits kurz nach der tödlichen Bergtour über seinen Verteidiger Kurt Jelinek bekannt, dass er sich in strafrechtlicher Hinsicht nicht schuldig bekennen werde. Auch im Ermittlungsverfahren stellte er laut Staatsanwaltschaft „ein Fehlverhalten in Abrede“.
Die Verhandlung sorgt für großes Medieninteresse. Rund 50 Medienvertreter, auch aus Deutschland, haben sich angekündigt. Daher werde es für eine etwaige interessierte Öffentlichkeit wenig bis gar keine Plätze geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.