Glockner-Drama: Als Stärkung nur Gummibären dabei

Kein Notruf, keine Notsignale

Laut Staatsanwaltschaft hätte das Bergsteiger-Duo zudem früher umdrehen sollen. Bei den herrschenden Verhältnissen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 74 km/h und Temperaturen von minus acht Grad – die sich bei der Kombination wie minus 20 Grad anfühlen – hätten sie „spätestens am sogenannten ,Frühstücksplatzl‘ umkehren müssen“. Der 37-Jährige habe auch keinen Notruf abgesetzt, als es dunkel wurde. Als ein Hubschrauber gegen 22.50 Uhr nach den beiden suchte und sie überflog, habe er ebenfalls keine Notsignale abgegeben.