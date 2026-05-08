Frau in flagranti im Auto erwischt – und dann …

Niemand will Liebhaber kennen

„Haben Sie irgendwelche Informationen zu den Angreifern?“, versucht es die Richterin weiter. „Nein, ich bin ja nicht die Polizei“, empört sich der Angeklagte. „Jetzt seien Sie nicht so patzig“, muss ihn Frau Rat maßregeln. Und auch bei der Aussage der besten Freundin seiner Noch-Ehefrau muss er immer wieder schnaufen, versucht sich – teils erfolglos – Kommentare zu verkneifen. Teilweise wohl verständlich, denn die Zeugin will sich nicht mehr an viel erinnern. Außer: „Meine Freundin hat mir gesagt, sie hat bei der Polizei gelogen und gesagt, das waren meine Bekannten.“ Das stimme aber gar nicht.