Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wilde Macheten-Story

Frau in flagranti im Auto erwischt – und dann …

Gericht
08.05.2026 19:35
Anwalt Philipp Springer verteidigt den Wiener (40) vor Gericht.
Anwalt Philipp Springer verteidigt den Wiener (40) vor Gericht.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Seine Frau mit einem anderen Mann beim Sex im Auto zu erwischen, wäre eh schon schlimm genug. Danach soll der 40-jährige Wiener aber von dem Liebhaber auch noch mit einer Machete attackiert worden sein. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm das nicht, er sitzt jetzt im Landl vor der Richterin.

0 Kommentare

Das sieht wirklich niemand gerne: Ein 40-jähriger Wiener machte sich am 17. Oktober Sorgen, weil seine Frau spätnachts nicht nach Hause kam. Schon jahrelang teilte man den Standort auf einer App miteinander. Das Signal leuchtete bei einem Supermarktparkplatz im 23. Bezirk auf. „Was hat er dann dort gesehen? Ein wackelndes Auto“, so Anwalt Philipp Springer. Darin seine Ehefrau mit einem anderen Mann. 

Unterleiberl, Socken und Machete
Im Wiener Landl schildert der 40-Jährige aufgeregt: „Dann hatte der Liebhaber meiner Frau eine Machete in der Hand. Der war nur mit einem Unterleiberl und Socken bekleidet.“ Und hätte ihn dann mit der Klinge attackiert. Ein Zweiter, der neben dem Auto mit der besten Freundin seiner Ehefrau geplaudert hatte, habe dann ein Klappmesser gezückt. Nur, weil er einen Pfefferspray dabeihatte, hätte er flüchten können. Am nächsten Tag zeigte er die unfassbare Attacke bei der Polizei an.

„Ganzen Winter in Alkohol ertränkt“
Und die konnte es im wahrsten Sinne des Wortes nicht fassen – die Geschichte glaubten die Behörden dem 40-Jährigen nämlich nicht. Vor Richterin Corinna Huber sitzt er jetzt wegen Verleumdung. Schritt für Schritt geht sie mit dem Wiener die Details der mutmaßlichen Macheten-Attacke durch. Frau Rat kommt zu dem Schluss: „Also, Entschuldigung. Das ist eine komplett andere Geschichte.“ – „Ich hab' den ganzen Winter in Alkohol ertränkt“, rechtfertigt sich der Angeklagte. Seine Noch-Ehefrau sei untergetaucht, mit den zwei Töchtern sei er auf einmal alleine gewesen.

Niemand will Liebhaber kennen
„Haben Sie irgendwelche Informationen zu den Angreifern?“, versucht es die Richterin weiter. „Nein, ich bin ja nicht die Polizei“, empört sich der Angeklagte. „Jetzt seien Sie nicht so patzig“, muss ihn Frau Rat maßregeln. Und auch bei der Aussage der besten Freundin seiner Noch-Ehefrau muss er immer wieder schnaufen, versucht sich – teils erfolglos – Kommentare zu verkneifen. Teilweise wohl verständlich, denn die Zeugin will sich nicht mehr an viel erinnern. Außer: „Meine Freundin hat mir gesagt, sie hat bei der Polizei gelogen und gesagt, das waren meine Bekannten.“ Das stimme aber gar nicht. 

Zitat Icon

Fakt ist, mein Mandant ist froh, dass er überhaupt noch am Leben ist.

Verteidiger Philipp Springer ist vom Angriff überzeugt

Und die Hauptzeugin – und zwar die Ehefrau – schwänzt den Gerichtstermin. Sogar mit Ankündigung: „Sie hat mir gestern am Abend schon gesagt, sie kommt nicht.“ Der Richterin zeigt er Handynachrichten; bei ihr hat sie sich nämlich nicht offiziell entschuldigt. Also wird vertagt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
08.05.2026 19:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
Erste Beschreibung: So soll Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
263.341 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
236.620 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
96.344 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1283 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
949 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
542 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Gericht
Wilde Macheten-Story
Frau in flagranti im Auto erwischt – und dann …
Krone Plus Logo
Einbrecher erschossen
Angeklagter bleibt dabei: „Er hätte mich getötet“
Krone Plus Logo
Causa Peršmanhof
Erste Urteile gegen Polizeigewalt in NS-Museum
Todesschütze bedauert:
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
Krone Plus Logo
Gerichtsstreit folgte
Hotel verbietet Urlauberinnen Burkini am Pool
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf