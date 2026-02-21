Jedes zweite Wirtshaus im Land hat schon zu

„Bitte, den Coach könnt ihr doch nicht entlassen!“
Nicht unumstritten
Schon wieder hat ein Traditionslokal geschlossen – dieses Mal traf es ein Gasthaus in Oberpullendorf (Burgenland). Ein Trend, der sich durchs ganze Bundesland, aber auch Österreich, zieht. Dafür sind Tankstellen und Kebap-Stände die neuen Treffpunkte.
Ende Dezember 2025 war Schluss. Nach rund 90 Jahren geselliger Lokalgeschichte ging im Gasthaus Schlögl-Dragschitz für immer das Licht aus. Für Irene und Heinz Dragschitz keine leichte Entscheidung, sondern das Ergebnis einer Entwicklung, die längst das ganze Burgenland erfasst hat.
