Trotz treuer Gäste

Jedes zweite Wirtshaus im Land hat schon zu

Burgenland
21.02.2026 06:50
Zum Abschied wurde im Gasthaus Schlögl-Dragschitz noch ein letztes Mal gefeiert.
Zum Abschied wurde im Gasthaus Schlögl-Dragschitz noch ein letztes Mal gefeiert.(Bild: Irene Dragschitz)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Schon wieder hat ein Traditionslokal geschlossen – dieses Mal traf es ein Gasthaus in Oberpullendorf (Burgenland). Ein Trend, der sich durchs ganze Bundesland, aber auch Österreich, zieht. Dafür sind Tankstellen und Kebap-Stände die neuen Treffpunkte.

Ende Dezember 2025 war Schluss. Nach rund 90 Jahren geselliger Lokalgeschichte ging im Gasthaus Schlögl-Dragschitz für immer das Licht aus. Für Irene und Heinz Dragschitz keine leichte Entscheidung, sondern das Ergebnis einer Entwicklung, die längst das ganze Burgenland erfasst hat.

Burgenland
21.02.2026 06:50
Burgenland
