Dauerdruck, Überlastung: Pflege stößt an Grenzen

Mehr Personal nötig

Die AK Burgenland warnt nun zum Tag der Pflege am 12. Mai, dass die Situation für die Mitarbeiter krankmachender und für Patienten gesundheitsgefährdender ist, denn je. „Wir brauchen eine echte Pflegereform mit besserem Personalschlüssel im Akutbereich für ganz Österreich und speziell im Burgenland im Langzeitpflegebereich“, so AK-Vizepräsidentin und ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin Bianca Graf.