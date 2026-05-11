Tabu 2026: Laufen für die Kinderkrebshilfe

Aber warum? Die Antwort ist einfach: Er musste miterleben wie einer der besten Freunde seines Sohnes an Leukämie starb. „Es hat mich berührt zu sehen, wie großartig die Kinderkrebshilfe war. Auch, als die Ärzte nichts mehr tun konnten, waren sie immer noch bei dem Jungen und der Familie. Da war mir klar, da muss man etwas dafür tun“, so Mirtl. Nachdem er gerne läuft, hat er Norbert Lüftenegger gefragt, ob er ihm beim Organisieren eines Laufevents helfen würde. „Der meinte ja, aber er läuft mit. Deshalb sind wir jetzt schon zum zweiten Mal miteinander unterwegs“, so die beiden. Heuer noch mehr Mitläufer als 2025Im Vorjahr haben die beiden mit rund 150 Mitläufern mehr als 10.000 Euro für die Kinderkrebshilfe gesammelt. „Das war ein großartiger Erfolg“, so Mirtl.