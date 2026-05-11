Tabu 2026: Laufen für die Kinderkrebshilfe

Es gibt nichts wichtigeres als die Gesundheit. Vor allem Kinder sollten nie vor den Eltern gehen müssen. Leider ist das aber nicht immer so. Adrian Mirtl und Norbert Lüftenegger sammelten wieder Geld für Hilfsorganisation.
Adrian Mirtl ist Arzt und läuft gerne. Im Vorjahr ist er zum ersten Mal von Bregenz nach Wien gelaufen. Quer durch Österreich für den guten Zweck. Mit jedem Schritt und jedem Mitläufer sammelt er gemeinsam mit seinem Lauf-Buddy Norbert Lüftenegger Geld für die Kinderkrebshilfe.
Aber warum? Die Antwort ist einfach: Er musste miterleben wie einer der besten Freunde seines Sohnes an Leukämie starb. „Es hat mich berührt zu sehen, wie großartig die Kinderkrebshilfe war. Auch, als die Ärzte nichts mehr tun konnten, waren sie immer noch bei dem Jungen und der Familie. Da war mir klar, da muss man etwas dafür tun“, so Mirtl. Nachdem er gerne läuft, hat er Norbert Lüftenegger gefragt, ob er ihm beim Organisieren eines Laufevents helfen würde. „Der meinte ja, aber er läuft mit. Deshalb sind wir jetzt schon zum zweiten Mal miteinander unterwegs“, so die beiden. Heuer noch mehr Mitläufer als 2025Im Vorjahr haben die beiden mit rund 150 Mitläufern mehr als 10.000 Euro für die Kinderkrebshilfe gesammelt. „Das war ein großartiger Erfolg“, so Mirtl.
Heuer starteten Adrian und Norbert am 2. Mai in Bregenz. Gestern knapp nach 15 Uhr 30 liefen sie an der Mole in Podersdorf am See über die ZielliniOffiziell waren es 774 Kilometer, in Wahrheit aber wohl 840 Kilometer, die die beiden laufend zurückgelegt haben. Denn sie holten aus Linz noch extra Mitläufer ab. Wie viel heuer gesammelt wurde, wissen sie noch nicht. Aber sie sind stolz wie viele Leute einfach „wieder auf der Strecke gestanden und mitgelaufen sind“, so die beiden. Wir sagen „danke“ und Gratulation für so viel Engagement!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.