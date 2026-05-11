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Quer durch Österreich

Tabu 2026: Laufen für die Kinderkrebshilfe

Burgenland
11.05.2026 09:00
Im Ziel! Gemeinsam wurde in Podersdorf mit viel Freude über die Ziellinie gelaufen. Nach vielen, ...
Im Ziel! Gemeinsam wurde in Podersdorf mit viel Freude über die Ziellinie gelaufen. Nach vielen, vielen Kilometern.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Es gibt nichts wichtigeres als die Gesundheit. Vor allem Kinder sollten nie vor den Eltern gehen müssen. Leider ist das aber nicht immer so. Adrian Mirtl und Norbert Lüftenegger sammelten wieder Geld für Hilfsorganisation. 

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Adrian Mirtl ist Arzt und läuft gerne. Im Vorjahr ist er zum ersten Mal von Bregenz nach Wien gelaufen. Quer durch Österreich für den guten Zweck. Mit jedem Schritt und jedem Mitläufer sammelt er gemeinsam mit seinem Lauf-Buddy Norbert Lüftenegger Geld für die Kinderkrebshilfe.

Stolz auf die Leistung: Das Team rund um Norbert Lüftenegger und Adrian Mirtl (Mitte).
Stolz auf die Leistung: Das Team rund um Norbert Lüftenegger und Adrian Mirtl (Mitte).(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)

Aber warum? Die Antwort ist einfach: Er musste miterleben wie einer der besten Freunde seines Sohnes an Leukämie starb. „Es hat mich berührt zu sehen, wie großartig die Kinderkrebshilfe war. Auch, als die Ärzte nichts mehr tun konnten, waren sie immer noch bei dem Jungen und der Familie. Da war mir klar, da muss man etwas dafür tun“, so Mirtl. Nachdem er gerne läuft, hat er Norbert Lüftenegger gefragt, ob er ihm beim Organisieren eines Laufevents helfen würde. „Der meinte ja, aber er läuft mit. Deshalb sind wir jetzt schon zum zweiten Mal miteinander unterwegs“, so die beiden. Heuer noch mehr Mitläufer als 2025Im Vorjahr haben die beiden mit rund 150 Mitläufern mehr als 10.000 Euro für die Kinderkrebshilfe gesammelt. „Das war ein großartiger Erfolg“, so Mirtl.

Heuer starteten Adrian und Norbert am 2. Mai in Bregenz. Gestern knapp nach 15 Uhr 30 liefen sie an der Mole in Podersdorf am See über die ZielliniOffiziell waren es 774 Kilometer, in Wahrheit aber wohl 840 Kilometer, die die beiden laufend zurückgelegt haben. Denn sie holten aus Linz noch extra Mitläufer ab. Wie viel heuer gesammelt wurde, wissen sie noch nicht. Aber sie sind stolz wie viele Leute einfach „wieder auf der Strecke gestanden und mitgelaufen sind“, so die beiden. Wir sagen „danke“ und Gratulation für so viel Engagement!

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