Ein „Piccolo“, der in die Handtasche passt

Fast jeder trinkt ab und zu mal ein oder zwei Gläschen. Im Weingut Karner in Donnerskirchen hat man dem Rechnung getragen, dass man nicht immer zu einer ganzen Flasche aufgelegt ist und den „Ferdl-Mini“ aus der Taufe gehoben. Außerdem trinkt man bei ihnen „Kabia“.
Ferdl – der Frizzante des Hauses – verspricht reine Lebensfreude. Benannt ist der spritzige Wein nach dem Ur-Uropa von Julius Karner. „Er war einer, der immer für gute Laune gesorgt und gezeigt hat, was Lebensfreude bedeutet“, erzählt Iris Karner.
Mittlerweile gibt es vier verschiedene „Ferdls“, eigentlich sogar fünf, einen alkoholfreien Frizzante findet man nämlich auch – und ganz neu im Sortiment ist eben der Ferdl für die Handtasche, der Piccolo aus Donnerskirchen quasi.
„Manchmal hat man einfach nur Gusto auf einen kleinen Schluck und möchte keine ganze Flasche aufmachen. Oder man fährt zu einer Freundin oder man möchte im Freien ein Glaserl trinken – da ist der Piccolo perfekt. Der findet sogar Platz in der Handtasche“, schmunzelt die Winzerin.
0,2 Liter fasst die kleine Flasche. Perfekt zum Anstoßen und trotzdem ist es nicht zu viel. Seit einiger Zeit setzen die Karners ohnehin aufs kleinere Gebinde. „Kabia“ ist Soda mit Wein, Ferdl mit Soda oder alkoholfrei Verjus mit Soda bzw. Traubensaft mit Soda. Und was bedeutet der Name? „Immer wenn uns jemand gefragt hat, was wir trinken wollen, haben wir gesagt kein Bier – also ka Bier“, lacht Iris Karner.
Als man dann einen Namen für die kleinen Weinmischgetränke suchte, war „Kabia“ schnell geboren. Immerhin ist es ja „kein Bier“. Kabia-Etiketten für Firmen, Geburtstage etc.Für die eingetragene Marke kann man sich bei Iris Karner auch eigene Etiketten anschaffen. „Egal, ob es für einen Geburtstag ist, für ein Feuerwehr- oder Firmenfest oder sonst ein Event wir branden die Kabia-Fläschchen gerne mit den speziellen Kundenwünschen“, so die Winzerin. Zu bekommen sind alle Produkte unter weingut-karner.at oder im eigenen Hofladen in Donnerskirchen (tundolt.at).
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