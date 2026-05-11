Ein „Piccolo“, der in die Handtasche passt

Als man dann einen Namen für die kleinen Weinmischgetränke suchte, war „Kabia“ schnell geboren. Immerhin ist es ja „kein Bier“. Kabia-Etiketten für Firmen, Geburtstage etc.Für die eingetragene Marke kann man sich bei Iris Karner auch eigene Etiketten anschaffen. „Egal, ob es für einen Geburtstag ist, für ein Feuerwehr- oder Firmenfest oder sonst ein Event wir branden die Kabia-Fläschchen gerne mit den speziellen Kundenwünschen“, so die Winzerin. Zu bekommen sind alle Produkte unter weingut-karner.at oder im eigenen Hofladen in Donnerskirchen (tundolt.at).