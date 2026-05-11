„Berufliche Perspektiven für Mitarbeiter anbieten“

Aktive Hilfe bei Suche nach neuem Job

Ein nahtloser Übergang soll auch für die Beschäftigten im Seniorenhaus ermöglicht werden. Dieser Tage ging ein Brief von Schneemann an alle Mitarbeiter, in dem die aktuelle Situation dargelegt und berufliche Perspektiven thematisiert werden. „Ihre Erfahrung in der Pflege ist unverzichtbar“, betont Schneemann im Schreiben. Das Land bietet eine aktive Hilfe und Unterstützung an, um nahtlose Übergänge in neue, wohnortnahe Beschäftigungsverhältnisse in anderen Pflegeeinrichtungen zu ermöglichen. Die Fachabteilung fungiert als zentrale Koordinationsstelle.