Mit neuem Tool wird Klimaschutz jetzt messbar

„Um kontinuierlich am richtigen Weg zu bleiben, müssen die Auswirkungen der Maßnahmen messbar und jährlich überprüfbar sein. Damit wir sehen, ob und wie Maßnahmen wirken und wir gegebenenfalls nachsteuern können“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) und Projektleiter Marcus Hofmann.